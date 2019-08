RITIRO LAZIO GIORNO 4 - Seduta mattutina: atletica e possesso palla. Immobile in palestra - FOTO

FINE SEDUTA MATTUTINA - Possesso palla di 3 contro 2 a campo ridotto. Comanda l’allenamento Cecchi, con Inzaghi e gli altri collaboratori che osservano. Anche Tare si avvicina e carica Adekanye. Tra gli arancioni: Vavro, Acerbi, Correa, Jony, Parolo, Luis Alberto, Patric, Adekanye (Guerrieri in porta). Tra i blu: Lazzari, Cataldi, André Anderson, Milinkovic, Radu, Caicedo, Bastos, Berisha (Alia in porta). Allenamento corto, ma molto dinamico ed intenso. La Lazio continuerà a lavorare nel pomeriggio.

AGGIORNAMENTO ORE 10.25 - Si staccano dal gruppo per andare in palestra Berisha e Leiva. Nessun rischio, lavoro minuzioso da parte dello staff di Inzaghi con lavori differenziati.

MARIENFELD - Il cielo minaccia pioggia e la temperatura è scesa rispetto agli altri giorni. Inzaghi chiama il gruppo a sé: meglio non caricare troppo per evitare infortuni. Il caso Lulic insegna, è ancora fuori. Prima fase atletica e con esercizi su equilibrio e forza. Anche Immobile lavora in palestra, insieme a Strakosha, Lukaku, Luiz Felipe (fermato prima del Bournemouth) e Marusic. Domani mattina amichevole in “casa” contro l’Al Shabab, nel pomeriggio ci sarà riposo. All'inizio della seduta tanti abbracci e auguri per Danilo Cataldi, che oggi compie 25 anni.