UFFICIALE - Calciomercato Lazio, Baxevanos in prestito al Panionios

Ve lo avevamo anticipato alcune settimane fa, ora è ufficiale: il difensore Nikos Baxevanos, nell'ultima stagione nella Lazio Primavera come fuoriquota, va in prestito biennale al Panionios. Di seguito il comunicato del club greco: "Il Panionios annuncia l'acquisizione di Nikos Baxevanos. Il difensore centrale internazionale che ha giocato la scorsa stagione alla Lazio indosserà la maglia del Panionios per i prossimi due anni". Il prestito scadrà dunque nel 2021, per il giocatore di proprietà della Lazio fino a giugno 2022.

