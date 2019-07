Calciomercato Lazio, Baxevanos torna in patria: va in prestito al Panionios

Torna in Grecia Nikos Baxevanos. Il difensore di Salonicco, che nell’ultima stagione ha conquistato da fuoriquota la promozione in Primavera 1 con la Lazio, ha trovato un accordo con il Panionios. Club di massima serie che i biancocelesti sconfissero nel 1999 nei quarti di finale di Coppa delle Coppe. Arrivato nella Capitale nel settembre del 2016 dall’Aris Salonicco, Baxevanos - legato alla Lazio da un contratto fino al 2022 - si trasferirà con la formula del prestito biennale. Il giocatore dell’Under 19 della Grecia ha già svolto le visite mediche e firmato il contratto con la squadra di Nea Smirni partendo insieme ai nuovi compagni per Karpenisi, dove andrà in scena la preparazione estiva. Il campionato inizierà ufficialmente il 24 agosto.

LAZIO, LE PAROLE DI JORGE SILVA

CALCIOMERCATO LAZIO, ARMINI VERSO IL RINNOVO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE