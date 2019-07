Lazio, Armini verso il rinnovo: pronto un contratto di 5 anni

Il suo sogno ce l'ha ben chiaro in testa: diventare grande con la Lazio ripercorrendo le orme di Alessandro Nesta, l'idolo di tutta una vita. Nicolò Armini è pronto e non vuole farsi scappare nulla. Laziale fino al midollo, il capitano della Primavera biancoceleste è senza dubbio il talento più puro del settore giovanile. Dopo aver esordito in Serie A e in Europa League nella passata stagione, quest'anno punta a restare in pianta stabile in prima squadra, nella batteria dei sei difensori a disposizione di mister Inzaghi. Tempo al tempo. C'è prima da disputare l'Europeo Under 19 in Armenia con la maglia azzurra della Nazionale: per l'occasione Armini ha scelto di giocare con il numero 13 (corsi e ricorsi storici). In base a quanto l'Italia andrà avanti nella competizione, Armini prenderà parte o meno al ritiro di Auronzo. Sicuramente partità con la squadra per Marienfeld, dove si svolgerà la seconda parte del ritiro. E non finisce qua. Come riportato dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, per lui è pronto anche il rinnovo di contratto: con l'attuale in scadenza nel 2020, la Lazio proporrà 5 anni ulteriori con scadenza nel 2024. La società punta molto sul baby talento, è consapevole di avere fra le mani il difensore del futuro. D'altronde non si fa parte della scuderia di Mino Raiola per caso. Le qualità ci sono, a breve ci sarà anche il rinnovo. Il legame indissolubile tra Armini e la Lazio continua.

LAZIO, RADU VERSO IL REINTEGRO

LAZIO, IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI EVENTI AD AURONZO

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE DEL SITO