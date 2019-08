Calciomercato Lazio, Wolverhampton anche su Rugani: Wallace attende

Con i tempi che stringono e il cronometro che corre, per gran parte della Premier League è partita la gara all'ultimo acquisto. Tante squadre sono alla ricerca del colpo finale, dal Manchester United che cerca un centrocampista al Wolverhampton, desideroso di portarsi a casa un difensore. Le strategie di entrambe le squadre sono legate a quelle della Lazio e, nel particolare dei Wolves, è Wallace a tenere unito il filo tra le due società. Gli inglesi stanno trattando per il centrale brasiliano con il ds Tare e Jorge Mendes a fare da intermediario, ma non mancano i problemi. Ecco perché, nel frattempo, il Wolverhampton si sta guardando intorno per altri difensori da poter ingaggiare sul fotofinish del mercato. Gli occhi della dirigenza britannica non si sono spostati poi di molto da Roma per andare a posarsi su Torino, e la Juventus. È Rugani il nuovo obiettivo, per il quale i Wolves sarebbero disposti a sborsare fino a 30 milioni. L'affare accontenterebbe i bianconeri, ma non il giocatore che non vorrebbe spostarsi da un top club a uno di medio-basso rango. Rugani preferirebbe trasferirsi all'Arsenal - l'altra squadra interessata al centrale azzurro - con cui però la Juve non ha trovato un accordo. La Lazio intanto continua a trattare per la cessione di Wallace, l'ipotesi Rugani per il Wolverhampton sembra destinata a restare tale. Non è escluso un affondo dei Wolves per il brasiliano nelle prossime ore, il calciomercato inglese è ormai agli sgoccioli.

LAZIO, E' IL MOMENTO DI JONY

LAZIO, JORGE SILVA SENZA FRENI

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 6/08 alle 20:00