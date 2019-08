Calciomercato Lazio, per il centrocampo piace Berge

CALCIOMERCATO LAZIO - Milan Badelj ha salutato la Lazio per fare ritorno alla Fiorentina. Il club biancoceleste non sembra voler sostituire il croato puntando sulla promozione di Cataldi, l'esplosione di Andrè Anderson e la rivitalizzazione di Berisha. Il calciomercato è però ancora lungo e potrebbe portare qualche sorpresa per Inzaghi. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, le aquile starebbero tenendo d'occhio Sander Berge. Il centrocampista del Genk, club seguito con particolare attenzione da Tare e da cui è arrivato anche Milinkovic, è uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. Classe 1998 è nazionale norvegese e unisce fisico (è alto 190 centimetri) e tecnica. Potrebbe fare al caso della Lazio. Su di lui c'è da qualche settimana anche il pressing della Fiorentina che, però, con l'arrivo di Badelj potrebbe anche allentare la presa. Lo scandinavo insieme a Fofana al momento sembrano le piste più percorribili, ma attenzione anche al ritorno di fiamma per Szoboszlai del Salisburgo, altro pallino del diesse dei capitolini. n

