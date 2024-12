RIVIVI DIRETTA - Ajax-Lazio 1-3: Tchaouna-Dele-Pedro, in Europa si vola ancora!

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

UEFA Europa League | VI giornata, Prima Fase

Govedì 12 dicembre 2024, ore 21:00

Johan Cruijff Arena, Amsterdam (NED)

AJAX-LAZIO 1-3 (12' Tchaouna, 47' Traoré, 50' Dele-Bashiru, 77' Pedro)

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch (78' Gaaei), Sutalo, Baas, Hato; Berghuis (72' Akpom), Henderson, Taylor (78' Rasmussen); Traorè, Brobbey (72' Weghorst), Godts (57' Fitz-Jim).

A disp.: Gorter, Ramaj, Kaplan, Van Den Bomen, Rugani, Jense, Hlynsson.

All.: Francesco Farioli

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari (45' Marusic), Patric (73' Gila), Gigot, Pellegrini (70' Tavares); Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Dia (45' Zaccagni), Pedro (87' Guendouzi), Castellanos.

A disp.: Provedel, Furlanetto, Noslin, Isaksen.

All.: Marco Baroni

Arbitro: Ivan Kružliak (SVK); Assistenti: Branislav Hancko (SVK) - Adam Jekkel (SVK); IV ufficiale: Peter Kralović (SVK); V.A.R.: Tomasz Kwiatkowski (POL); A.V.A.R.: Willy Delajod (FRA)

Ammoniti: 38' Hato (A), 47' Pellegrini (L), 45'+1' Brobbey (A), 82' Weghorst (A), 82' Gigot (A)

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplce fischio da parte dell'arbitro: finisce la partita!

90' Sono quattro i minuti di recupero, che vengono ufficializzati in questo momento.

90' Cross di Gaaei al centro per Akpon: la palla è troppo angolata e finisce al lato della porta difesa da Mandas.

87' Arriva anche il momento di Guendouzi, che prende il posto di Pedro.

85' Brivido Lazio: la conclusione di Traoré si stampa sulla traversa.

84' Castellanos si presenta in area a tu per tu col portiere: intervento provvidenziale del portiere, che gli chiude la porta ed evita il poker biancoceleste.

82' Saltano i nervi a Weghorst e Gigot: entrambi ricevono il cartellino giallo. E il francese, che era diffidato, salterà la prossima partita.

78' Un altro doppio cambio per Farioli: esce Taylor e Rensch, dentro Rasmussen e Gaaei.

77' GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL!!!!!!!! Pedro sigla il tris! Tavares corre lungo tutto il campo, poi tacco di Tchaouna per la conclusione dello spagnolo, che è una vera gioia per gli occhi!

75' Che bella azione della Lazio! Zaccagni serve Dele-Bashiru che mette una palla in mezzo all'area, troppo sul giocatore avversario, che recupera.

73' Cambia anche Baroni: dentro Gila, fuori Patric.

72' Doppio cambio per Farioli: esce Brobbey, entra Weghorst, poi Berghuis e dentro Akpom.

70' Problema fisico per Pellegrini, costretto ad uscire: dentro al suo posto Nuno Tavares.

69' Troppo bassa la difesa della Lazio in questa situazione: Rensch conclude, per fortuna il suo tiro è deviato e Mandas fa sua la palla.

68' Calcio di punizione in favore dell'Ajax: allontana Rovella!

66' Marusic corre lungo la fascia, poi serve in verticale Castellanos ma lo fa in modo assolutamente non preciso: l'argentino non c'arriva.

65' Sanzionato Pellegrini con un calcio di punizione in favore dell'Ajax. L'ex Juve deve stare attento: è già ammonito e un ulteriore giallo potrebbe complicare le cose.

61' Dele-Bashiru in super forma! Zaccagni crossa in mezzo all'area, non arriva alcun compagno. Pedro voleva tentare la sforbiciata da terra.

57' Non si capiscono Pellegrini e Mandas, e per poco Brobbey non riesce ad andare in gol e riportare il risultato in parità.

57' Cambia anche Farioli: fuori Godts, dentro Fitz-Jim.

56' Doppio salvataggio da parte di Pasveer: prima su Tchaouna, poi su Castellanos!

55' Bravissimo Patric ad anticipare l'arrivo dell'attaccante dell'Ajax e a chiamare subito in causa Mandas per la ripartenza biancoceleste.

50' GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL!!!!! La Lazio torna in vantaggio con Dele-Bashiru! L'assist è di Zaccagni, il portiere c'arriva ma quando ormai la palla è dentro la porta.

49' Calcio di punizione a favore della Lazio: Pedro è pronto a incaricarsene. Pallone filtrante verso Zaccagni, ma la palla è troppo lunga e il capitano bianccoeleste non ci arriva.

47' Salvataggio sulla linea di porta di Pellegrini, ma poi arriva comunque il gol del pareggio da parte dell'Ajax, siglato da Traoré, tutto solo al limite dell'area. Il suo mancino non lascia scampo a Mandas.

47' Ammonizione per Pellegrini, autore di un fallo su Brobbey.

45' Parte subito Zaccagni, che poi chiama in causa Castellanos: anticipa Henderson.

45' Doppio cambio per Baroni: fuori Dia e Lazzari, dentro Zaccagni e Marusic.

PRIMO TEMPO

45'+2' Finisce in questo momento il primo tempo: qualche minuto d'attesa, poi si rientrerà in campo.

45'+2' Ammonizione anche per Rovella a pochissimi secondi dal duplice fischio.

45'+1' Altro cartellino giallo per un calciatore dell'Ajax: questa volta nei confronti di Brobbey, irregolare ancora su Gigot.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri due minuti.

45' Bella ripartenza della Lazio orchestrata da Rovella: prima Pedro sbaglia il cross in area di rigore, poi Castellanos s'allunga troppo il pallone, lasciando il recupero agli avversari.

44' Cross di Traoré al centro dell'area di rigore: Mandas esce sicuro e blocca la palla.

42' Pedro prova l'inserimento in verticale all'indirizzo di Tchaouna, che però non c'arriva. Recupera il portiere che fa ripartire i suoi.

40' Schema complesso quello della Lazio da calcio di punizione. Alla fine la palla arriva a Castellanos che, invece di concludere in porta, serve i compagni in mezzo all'area, trovando l'anticipo degli olandesi.

39' Dopo qualche secondo, medicato dallo staff biancoceleste, Gigot si rialza: è pronto a rientrare in campo e proseguire la sua partita.

38' Prende una brutta botta Gigot, che costa il cartellino giallo ad Hato. Diffidato, sconterà il turno di squalifica nel prossimo match contro il Riga.

37' Chiusura di Patric su Brobbey che, secondo l'arbitro, è irregolare: dalle immagini si vede una trattenuta, che il direttore di gara ha scelto di sanzionare. Riparte l'Ajax da calcio di punizione.

35' La Lazio si ferma dopo che, in seguito a uno scontro di gioco con Pedro, Rensch era rimasto dolorante a terra.

33' Azione confusa dell'Ajax, che si conclude col provvidenziale intervento di Dele-Bashiru su Brobbey. La sua conclusione era arrivata dall'area di rigore.

31' Brobbey è di gran lunga il calciatore più pericoloso dell'Ajax: ora prova a beffare Mandas con un colpo di testa su cui, invece, il portiere arriva senza alcun problema.

30' Rovella interviene in modo irregolare sul potenziale contropiede dell'Ajax: suo il fallo su Taylor, che viene sanzionato col calcio di punizione.

28' Conclusione da parte di Castellanos che, vedendo i compagni tutti marcati, va direttamente al tiro. La palla finisce al lato della porta difesa da Pasveer.

27' Dia chiude bene Berghuis al limite dell'area di rigore. Il calciatore dell'Ajax finisce a terra, ma non c'è intervento irregolare secondo l'arbitro.

27' Prosegue il gioco con tanto possesso palla da una parte e dall'altra: il pressing avversario è asfissiante.

23' Ancora l'inserimento di Castellanos sul passaggio di Baas a Pasveer. Il portiere anticipa l'argentino, che però viene colpito e dunque finsice a terra. Medici in campo per accertarsi delle sue condizioni.

19' Gigantesca occasione dell'Ajax: inserimento di Brobbey in area di rigore. Per fortuna non gli riesce la deviazione in porta di testa, la palla si perde al lato della porta.

18' Mandas - pressato da Brobbey - va in difficoltà. E alla fine mette la palla direttamente in out, dando la palla agli avversari.

17' Dele-Bashiru interviene provvidenziale per due volte a interrompere l'azione dell'Ajax: la prima conclusione era stata quella di Godts.

14' Fallo subito da Dia, il "colpevole" è Taylor. L'attaccante finisce a terra, calcio di punizione in favore della Lazio.

13' Altro rischio e altro pallone perso dall'Ajax: provvidenziale il recupero di Henderson.

12' GOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL! Bella palla di Rovella per Castellanos, che chiama in causa Tchaouna. Il francese sblocca la partita!

11' Risponde la Lazio con Pedro: la sua conclusione dalla distanza da posizione defilata viene bloccata dal portiere.

10' Brobbey per Traoré che prova la conclusione direttamente in porta. Il tiro viene deviato, Mandas controlla senza alcun problema.

9' Che rischio per l'Ajax! Importante il pressing di Castellanos sul portiere, alla fine arriva il rimpallo dell'attaccante e, dunque, la rimessa dal fondo di Pasveer.

7' Ci prova anche la Lazio: Castellanos crossa in area di rigore, recupera Sutalo che allontana il pericolo.

6' Primo squillo dell'Ajax: finisce largo il sinistro a giro di Traoré.

5' Aggressività da parte dell'Ajax, che inizia un potenziale contropiede costringendo Tchaouna al fallo all'altezza del cerchio di centrocampo. Ripartono i padroni di casa.

2' Provvidenziale il recupero di Rovella su Brobbey che, "sfuggito" a Patric, si stava involando verso la porta difesa da Mandas.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento la partita tra Ajax e Lazio.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Ajax-Lazio: fischio d'inizio fissato alle 21.00.

TORNA ALLA HOMEPAGE