RIVIVI DIRETTA - Atalanta - Lazio 2-2: De Roon toglie la vittoria ai biancocelesti

Serie A 2021-22 | 11ª giornata

Sabato 30 ottobre 2021 ore 15:00

Stadio Gewiss Stadium - Bergamo

ATALANTA - LAZIO 2-2 (19' Pedro, 45'+1' Zapata, 75' Immobile, 90'+3' De Roon)

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Lovato (67' Scalvini), Demiral, De Roon; Zappacosta (83' Piccoli), Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic (59' Malinovskyi); Ilicic (67' Muriel), Zapata.

A disp.: Sportiello, Rossi, Pezzella, Miranchuk, Muriel, Piccoli.

All.: Gian Piero Gasperini

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi (77' Leiva), Luis Alberto (68' Basic); Felipe Anderson (77' Raul Moro), Immobile, Pedro.

A disp.: Strakosha, Adamonis, Patric, Radu, Lazzari, Leiva, Escalante, Akpa Akpro, Romero, Moro, Muriqi.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Marco Guida (sez. Torre Annunziata); Assistenti: Preti - Di Vuolo; IV ufficiale: Manganiello; V.A.R.: Aureliano; A.V.A.R.: Bottegoni.

Ammoniti: 35' Luiz Felipe (L), 78' Demiral (A), 90'+1' Reina (L), 90'+2' Leiva (L)

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio: finisce Atalanta - Lazio!

90'+3' Il gol del pareggio dell'Atalanta viene siglato da De Roon quando manca praticamente 60' al triplice fischio.

90'+2' Cartellino giallo anche per Lucas Leiva.

90+1' Ammonito Reina per perdita di tempo. Poi, il portiere si tocca ripetutamente la testa dopo aver ricevuto delle monete e del nastro adesivo in testa.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 94'.

90' L'Atalanta ancora vicina al gol del pareggio: la conclusione di Malinovskyi colpisce l'esterno della rete.

85' Clamorosa occasione per l'Atalanta: la conclusione fuori area di Muriel va per un soffio al lato della porta difesa da Reina.

83' Nel frattempo, Gasperini manda in campo Piccoli al posto di Zappacosta.

83' Hysaj costretto al fallo su Muriel: calcio di punizione in favore dell'Atalanta.

82' Immobile scambia con Raul Moro, poi lo spagnolo tenta la conclusione direttamente in porta: Musso si fa trovar pronto.

79' Il cross di Maehle viene intercettato da Luiz Felipe che mette la palla in corner.

78' Ammonito Demiral, "colpevole" di un intervento irregolare ai danni di Immobile.

77' Fuori Cataldi, dentro Lucas Leiva. Felipe Anderson lascia il posto a Raul Moro.

75' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! Contropiede incredibile della Lazio, Immobile porta a due i gol biancocelesti! Fa tutto bene Pedro, poi chiama in causa Basic che crossa in area di rigore per Ciro a cui non resta nient'altro che consegnare la palla in rete.

70' Il calcio di punizione viene battuto da Malinovskyi e murato da Pedro, che tanta di far ripartire i suoi.

68' Sostituzione anche per la Lazio: fuori Luis Alberto, dentro Basic

67' Doppio cambio per Gasperini: fuori Ilicic e Lovato, dentro Muriel e Scalvini.

67' Bravissimo Reina ad accorciare su Zapata: il colombiano interviene irregolarmente sul portiere.

66' Duello tra Immobile e Demiral, ma alla fine il fallo è dell'attaccante della Lazio: riparte l'Atalanta.

65' Calcio d'angolo in favore dell'Atalanta: il colpo di testa di Koopmeiners si perde sul fondo. Riparte Reina.

64' Ancora una bella intuizione di Cataldi in verticale per Immobile: la palla è per un soffio troppo lunga e Musso esce bene.

63' Milinkovic non crede fino in fondo a una palla in verticale verso la porta difesa da Musso: il portiere lo anticipa e fa sua la palla.

59' Primo cambio per Gasperini: fuori Pasalic, dentro Malinovskyi.

58' Milinkovic per Pedro che fa sponda di tacco a Immobile: l'attaccante sposta l'avversario, l'arbitro dà il calcio di punizione all'Atalanta.

57' Luis Alberto in verticale per Immobile, Demiral questa volta si fa trovar pronto e anticipa.

55' Pericolosissimo tiro di Zappacosta, deviato in angolo da Acerbi.

54' Bella palla di Cataldi sulla profondità di Immobile: provvidenziale la parata di Musso che tiene il risultato ancora sul pareggio.

53' Luiz Felipe ferma la corsa di Zapata intervenendo in modo regolare in area di rigore. Poi s'esalta chiamando in causa i tifosi presenti al Gewiss Stadium.

52' Pedro va a un soffio dal conquistare la palla al limite dell'area approfittando di un errore di Lovato.

50' Freuler tenta la conclusione direttamente in porta da fuori area: Reina blocca.

50' Immobile scambia con Luis Alberto e Milinkovic: il "Sergente" crossa in area senza trovare alcun compagni di squadra.

47' Troppo lunga la palla di Marusic per la corsa di Ciro Immobile, recupera Demiral.

45' Inizia ora il secondo tempo di Atalanta - Lazio. Nessun cambio per i due allenatori.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio, finisce il primo tempo di Atalanta - Lazio.

45'+1' All'ultimo secondo arriva il gol del pareggio siglato da Zapata. Si libera della marcatura di Marusic e conclude in porta potentissimo, imprendibile per Reina.

45'+1' Calcio d'angolo per la Lazio: parte Luis Alberto dalla bandierina, Musso allontana.

45' Contropiede della Lazio che recupera una palla interessantissima per la corsa di Immobile. Alla fine il difensore dell'Atalanta devia in corner.

44' Possesso palla prolungato della Lazio: Milinkovic, senza rendersene conto, si porta la palla in out.

42' Scintille tra Luis Alberto e Freuler, con Cataldi che li separa e calma gli animi. Per i due protagonisti non arriva alcun cartellino giallo.

40' Occasione interessante per la Lazio orchestrata da Milinkovic e Felipe Anderson. Il pallone del "Sergente" è troppo pigro per il brasiliano, recupera l'Atalanta.

39' Azione individuale e "di sfondamento" per Pedro: alla fine lo spagnolo fa fallo su Maehle, riparte l'Atalanta.

35' Cartellino giallo per Luiz Felipe, che interviene irregolarmente su Zappacosta.

34' Luis Alberto batte dalla bandierina e mette la palla in area, Felipe Anderson prova a concludere ma il tiro viene deviato dalla difesa atalantina.

34' Rimessa laterale battuta da Marusic, Demiral mette di testa in calcio d'angolo. Corner per la Lazio.

33' Meravigliosa palla di Milinkovic in contropiede per Immobile. Ciro contro tutti, Lovato mette la palla in out.

31' Cross di Zappacosta e Acerbi che devia in calcio d'angolo. Tuttavia, l'ex Chelsea era in posizione di off-side, dunque toccherà ancora a Reina ripartire.

29' Koopmeiners crossa col contagiri per Ilicic che sbaglia lo stop e mette la palla in out. Si riparte da Pepe Reina.

28' Polemiche da parte dell'Atalanta che avrebbe voluto il cartellino giallo ai danni di Luiz Felipe per la spallata a Pasalic. L'arbitro concede solamente la punizione.

27' Contropiede Atalanta con Maehle, che scarica sul compagno. La palla finisce a Ilicic che, spinto da tutto lo stadio, tenta la conclusione. Il tiro viene murato dalla retroguarda biancoceleste.

25' Freuler dalla lunga distanza per Zappacosta, Reina arriva per primo sulla palla e la fa sua. Riparte la Lazio.

22' Koopmeiners per Zapata che chiama in causa un compagno in area di rigore: bravo Acerbi ad allontanare il pericolo.

19' GOOOOOOOOOOL! Cataldi in profondità per Immobile che calcia ma trova l'intervento di Musso. Sulla ribattuta, Pedro va a colpo sicuro! Lazio in vantaggio!

18' Azione prolungata della Lazio con Immobile, Luis Alberto e Milinkovic. Hysaj mette una buona palla al centro dell'area di rigore, Pasalic allontana.

15' Gioco fermo per un colpo allo sterno ricevuto da De Roon in un contrasto con Demiral: sanitari in campo per accertarsi delle condizioni dell'atalantino.

14' La Lazio tenta di ripartire in contropiede con Immobile, ottimo l'intervento di Koopmeiners in anticipo.

13' Ilicic serve in profondità Zapata, ma il pallone viene colpito troppo forte. Luiz Felipe in copertura lascia che vada in out.

10' Colpo di testa di Demiral sul calcio d'angolo battuto da Ilicic. La soluzione è larga, la palla va al lato della porta difesa da Reina.

9' Maehle scambia bene con Zapata: il colombiano, murato dalla difesa della Lazio, non riesce a calciare in porta. Calcio d'angolo per i bergamaschi.

7' Cross di Zapata per Zappacosta in area di rigore, allontana di testa Milinkovic. L'Atalanta continua ad essere in attacco.

5' Fase di studio da parte delle due squadre: le marcature sono molto precise e nessuna delle due s'impone sull'altra. Fallo di Luis Alberto su Ilicic e calcio di punizione per l'Atalanta.

2' Entrata decisa di Demiral su Immobile, con l'attaccante che va a terra. Si alza la bandierina, riparte la Lazio.

1' Fischia l'arbitro Guida, inizia Atalanta - Lazio!

AGGIORNAMENTO ORE 14.45 - Nell'immediato pre-partita di Atalanta - Lazio sono arrivate le dichiarazioni di Hysaj: "Il morale è alto, serve una gara solida" (QUI le dichiarazioni complete).

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Atalanta - Lazio, valida per l'undicesima giornata di Serie A. La squadra di Gasperini è reduce dalla vittoria contro la Sampdoria nel turno infrasettimanale. La vittoria è arrivata anche per i biancocelesti che, all'Olimpico contro la Fiorentina, hanno conquistato i tre punti, archiviando definitivamente la brutta disfatta contro il Verona al Bentegodi. Fischio d'inizio fissato alle 15 per un match che, dando un'occhiata ai precedenti e alle qualità delle due squadre in campo, promette spettacolo.

Lazio, Ledesma: “Tifoseria fantastica. Addio? Ecco perché sono andato via”

Atalanta - Lazio, formazioni ufficiali: Sarri dà fiducia a Cataldi e Luis Alberto

TORNA ALLA HOMEPAGE