EURORIVALI - Frena il Celtic: contro l'Hibernian non riesce la 7ª

Niente da fare per il Celtic: la settima vittoria su sette in campionato non riesce. Alla fine contro l'Hibernian, penultimo in classifica, è arrivato solo un pareggio. È successo tutto nell'arco di 24': prima l'autogol di Vassbakk Ajer ha portato in vantaggio in padroni di casa, poi la rete di Christie segnata dai biancoverdi ha sancito l'1-1 finale. Celtic che mantiene comunque la vetta della classifica con 19 punti, ma deve guardarsi le spalle dai concittadini dei Rangers, distanti solamente un punto. Ora per i rivali della Lazio nel gruppo E di Europa League c'è il Cluj.

