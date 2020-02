FORMELLO - Lazio, sorpasso Correa: provati Tucu e Ciro. Occhio a Patric e Marusic...

FORMELLO - Sorprese alla vigilia. Occhio alle scelte di Simone Inzaghi, ci sono almeno tre ballottaggi apertissimi. Uno per reparto. Il primo, quello offensivo: Correa sembra aver sorpassato Caicedo per il posto al fianco di Immobile. Il Tucu è stato provato per l’intero allenamento in coppia con Ciro. Le altre due possibili scelte che potrebbero sovvertire i pronostici iniziali: Patric in difesa per Luiz Felipe e Marusic sulla fascia destra come già successo al Tardini. Lazzari si è mosso insieme alle alternative durante la rifinitura, però mantiene un leggerissimo vantaggio sul montenegrino. I dubbi restano, il tecnico prenderà le decisioni definitive nell’ultima sgambata di domani.

SCELTE. L’unico infortunato è Lulic, ne avrà per almeno 20 giorni. Sulla sinistra toccherà a Jony, Inzaghi non ha mai messo in dubbio la sua titolarità. Così come quella del terzetto centrale di riferimento: Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Leiva. A destra testa a testa tra Lazzari e Marusic. Dietro intoccabili Acerbi e Radu, tornato dal turno di squalifica. Stando alle prove, il reparto sarà chiuso da Patric sul centrodestra e non da Luiz Felipe. Potrebbe essere questa la Lazio anti-Inter.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Bastos, Vavro, Marusic, Lukaku, Cataldi, Parolo, A. Anderson, Adekanye, Caicedo. All.: Inzaghi.

