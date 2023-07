Calciomercato Lazio | Milinkovic al Chelsea? La risposta dell'agente Kezman

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Sergej Milinkovic-Savic al Chelsea, questo il rumor rimbalzato nel pieno pomeriggio di un lunedì d'estate. Ma quanto c'è di vero? Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'ipotesi è stata smontata in pochi istanti, sì perché da Kezman, suo agente, non sono arrivate conferme. Il motivo è molto più semplice del previsto, il club londinese non acquisterà giocatori di età superiore ai 23 o 24 anni. E la Lazio? Milinkovic non ha mai aperto al rinnovo, in scadenza nel 2024, e non prolungherà l’accordo con Lotito, tanto che il patron se lo terrà, rischiando di perderlo a parametro zero. Infatti, sul tavolo di Villa San Sebastiano non sono arrivate offerte, nemmeno vicine ai 30-40 milioni di euro. La sensazione è che anche quest'anno, Milinkovic prenderà parte al ritiro di Auronzo di Cadore, ma con un occhio rivolto a quel che verrà a partire dalla prossima stagione...