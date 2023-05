Calciomercato Lazio, tutti i nomi per un attacco formato Champions

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - L'estate si avvicina e con lei una nuova sessione di calciomercato. La società biancoceleste è a lavoro per potenziare l'attacco in vista della nuova stagione e magari per la Champions League. Come riporta la rassegna di Radiosei, al fine di far rifiatare Immobile, Felipe Anderson e Zaccagni, titolarissimi inamovibili, i nomi attuali per il reparto avanzato sono quelli di Gimenez, Jutgla, Karlsson e Krasniqi, ecco le situazioni:

Santiago Gimenez - Il messicano del Feyenoord (22 anni) è stato acquistato quest'anno dal Cruz Azul per 4 milioni e ha saputo fin da subito mettersi in luce con 27 gol (3 contro la Lazio in Europa League) in 47 presenze che hanno fatto lievitare il costo del suo cartellino: ora vale circa 20 milioni. La trattativa non è ancora ad un punto avanzato.

Ferran Jutgla - L'attaccante esterno del Bruges (24 anni) è a quota 15 reti in 43 presenze stagionali è già stato contattato tramite i suoi agenti. Il suo valore si aggira intorno ai 15 milioni.

Jesper Karlsson - Un altro attaccante osservato in Europa proprio contro la Lazio è il 24enne dell'Az Alkmaar e anche per lui sul piatto servono almeno 20 milioni. Sulle sue tracce ci sono diversi club europei.

Ermal Krasniqi - Tra i seguiti (anche lui avversario della Lazio in Conference) c'è il 24enne kosovaro del Cluj, che risulta per ora più abbordabile rispetto a Karlsson, sia per quanto riguarda la concorrenza, sia per il prezzo (12-15 milioni).