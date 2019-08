INFERMERIA - La Lazio fa il punto sugli infortuni: il comunicato

Lulic in mattinata, poi Milinkovic e Caicedo nel pomeriggio. Giornata movimentata in Paideia per i giocatori della Lazio che hanno rimediato infortuni durante la preparazione estiva. Con il campionato alle porte e un derby da disputare alla seconda giornata, lo staff medico biancoceleste lavora per restituirli a Inzaghi il prima possibile. Attraverso il sito ufficiale, il club ha intanto fatto chiarezza sull’esito dei controlli: "Per quanto concerne Felipe Caicedo, gli esami strumentali hanno evidenziato un trauma elongativo del gemello mediale del polpaccio sinistro. Sono state intraprese le cure specifiche del caso, il giocatore sarà monitorato nei prossimi giorni per valutare l’evoluzione del quadro clinico e per quantificare la ripresa dell’attività.

LULIC - "Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Senad Lulic hanno evidenziato una evoluzione favorevole della lesione riportata a carico dell’adduttore della coscia sinistra. Nei prossimi giorni verrà programmata la graduale ripresa dell’attività".

MILINKOVIC - "In merito alle condizioni di Sergej Milinkovic, gli esami effettuati hanno evidenziato i postumi di trauma distrattivo a carico dell’anca destra. Il calciatore ha già intrapreso le cure specifiche del caso e nei prossimi giorni verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale per meglio quantificare i tempi di recupero".

LAZIO, ANCHE MILIKOVIC E CAICEDO IN PAIDEIA

LAZIO, IN MATTINATA CONTROLLI PER LULIC

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE

Pubblicato ieri alle 19.53