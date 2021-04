Lazio - Benevento, arbitra solo il Var: per Ghersini è spola campo-monitor

È Davide Ghersini il fischietto designato per Lazio - Benevento, o almeno da tabellino, considerando che sembra arbitrare soltanto il Var. È Banti infatti che corregge subito l'errore del primo assistente Rossi, che sbandiera il fuorigioco quando Depaoli ha già messo il pallone dentro la propria porta. Il Var cambia la decisione e giustamente assegna il vantaggio alla Lazio. L'altro episodio, stavolta giudicato sotto responsabilità di Ghersini è sul punteggio di 2-0, con Correa che trova il corridoio in area prima dell'uscita a valanga di Monitipò, che sì devia il pallone con un mano, ma con l'altra stende Correa che aveva ancora la disponibilità di arrivare a calciare a rete. Nel secondo tempo Ghersini si fa aiutare dal Var in un altro episodio che gli sfugge in area: il calcione di Gaich in piena pancia a Milinkovic viene rivisto al monitor ed è penality. La spola campo-monitor si ripete altre due volte: la prima quando Banti lo richiama per visionare il contatto in area (leggero, strattonano entrambi) Marusic-Ionita, assegnando un altro rigore, stavolta al Benevento. Seconda on field review consecutiva in pochi minuti per annullare il gol a Lapadula dopo una serie di trattenute e blocchi in area laziale. Insomma, in ben cinque episodi Ghersini prende una sola volta la decisione giusta. Il resto è solo Var. Voto 5.