Lazio, che spettacolo all'Olimpico: le reazioni di Isaksen, Castellanos e Kamada dicono tutto

© foto di www.imagephotoagency.it

Clima incandescente all'Olimpico, squadre in campo per il primo derby della Capitale di questa stagione. Al momento dell'ingresso delle due squadre, la Nord si trasforma in un teatro e regala a tutti i presenti una scenografia da brividi. Un'atmosfera bellissima che raramente si vede in uno stadio di calcio. Il tutto accompagnato dal coro "La Lazio Mia" che alza decisamente i decibel. C'è chi questi momenti non li ha mai vissuti e si vede. Reazione incredula da parte dei nuovi acquisti biancocelesti Isaksen, Kamada e Castellanos che, come riportato da Dazn, hanno vissuto tutto il pre partita in piedi con le facce sbalordite.