Lazio, Fares completa i test atletici

Le visite mediche di idoneità stamattina, nel primo pomeriggio i test atletici. Giornata intensa per Mohamed Fares, neoacquisto per la fascia sinistra della Lazio. L'esterno, dopo gli accertamenti in clinica Paideia, si è recato all'Isokinetic intorno alle 13.45 per completare l'iter strumentale di inizio stagione. Appena dopo di lui è arrivato anche Bobby Adekanye, in gruppo da tre giorni dopo aver saltato il ritiro di Auronzo di Cadore. Da domani pomeriggio Fares verrà aggregato alla rosa di Simone Inzaghi per il primo allenamento a Formello.

Pubblicato il 16 settembre