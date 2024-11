Lazio, Lotito: "Il Flaminio? Presenterò il progetto e vedrete! Il segreto della squadra è..."

AGGIORNAMENTO 14.30 - All'uscita dal Senato, dopo la conferenza stampa tenuta nella Sala Caduti di Nassirya, il presidente Claudio Lotito ha parlato anche delle componenti della Lazio e del segreto della squadra di Baroni: "Una squadra è fatta di più componenti: i giocatori, la società, l'allenatore, i tecnici, i medici, i fisioterapisti. Quindi anche Baroni è un valore aggiunto. Tutti devono essere direzionati verso lo stesso obiettivo. Questo è il segreto, umiltà, determinazione e gioco di squadra".

AGGIORNAMENTO 14.10 - Nel corso della conferenza stampa presso la Sala Caduti di Nassirya, il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, Claudio Lotito ha preso parola trattando diversi temi nel corso del suo intervento: "Abbiamo chiaro cosa significa interagire con il tessuto locale, con il territorio ai fini della formazione, per creare un punto di riferimento e di aggregazione fondamentale. Lo sport può riportare i giovani al rispetto delle regole. Da un punto di vista tecnico una struttura che permette di coniugare sia l'aspetto economico-finanziario, sia la fruibilità in condizioni di sicurezza - come può essere il Flaminio, che può diventare un fiore all'occhiello della città - permette di creare centri di aggregazione che siano salvaguardati dal punto di vista della sicurezza, monitorata e controllata. Vogliamo riprodurre un sistema costruttivo, che trasmetta anche degli aspetti valoriali e sportivi. Oggi l'Italia è il fanalino di coda rispetto ad altri Paesi, questo gli consentirebbe di riacquisire quel ruolo che ha avuto in passato. Oggi alcune campagne sono terre di abbandono, vogliamo far sì che questi centri di aggregazione diventi un vanto per le persone, per le famiglie che possano coltivare i propri valori non solo di carattere sportivo. Vogliamo dare una risposta concreta, per trovare una soluzione di carattere normativo, funzionale e agevolare il percorso. Spesso dei progetti si sono persi nella burocrazia. Questo posso dirlo in prima persona. Sto approcciando adesso a un progetto, mi rendo conto che costruire un impianto rappresenta un patrimonio per il futuro. Una squadra di calcio costruisce uno stadio per motivi sportivi, economici, ma anche perché diventa un punto di riferimento per la città".

Al suo ingresso in Senato il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è stato intercettato da alcuni giornalisti che lo hanno incalzato con una domanda sulla presentazione del progetto per il Flaminio, alla quale ha prontamente risposto: "Vedrete, quando presenterò il progetto si delizieranno tutti per l'aspetto urbanistico, architettonico e politico". Il patron biancoceleste presiederà alla conferenza stampa di presentazione delle proposte su costruzione e ristrutturazione impianti avanzate dai Forza Italia, presso la Sala Caduti di Nassirya, a Palazzo Madama.

