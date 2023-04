Lazio, Pedro: "La Roma mi ha escluso senza dirmi nulla. Ma oggi..."

La Lazio ha speso in totale 34,255 milioni di euro per i costi di cartellini e intermediazione per gli acquisti durante il...

PROVEDEL 7: Un altro clean sheet, il sesto consecutivo in campionato, il 17esimo in 28 giornate. Cosa aggiungere? Ah,...

Sembra non sentire il peso degli anni Pedro che, da quando si è trasferito alla Lazio, è tornato a far...