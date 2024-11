Lazio, Zaccagni a Dazn: "Non abbiamo limiti. Dedico la vittoria a Flavio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post partita di Lazio - Cagliari, un soddisfattissimo Mattia Zaccagni ha parlato ai microfoni di Dazn della vittoria conquistata: "Ho avuto una settimana impegnativa tra virus e altro ma sono tornato e sono contento di aver portato i tre punti a casa. Questo è un ottimo risultato, siamo sempre in partita fino all'ultimo. Non ci arrendiamo mai, non abbiamo limiti: vogliamo pensare partita dopo partita, vogliamo stare aggrappati alle squadre davanti e stare il più in alto possibile. I gol li dedichiamo a Flavio e alla sua famiglia. Questa vittoria è per loro".

Pubblicato 04.11