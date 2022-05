MOVIOLA - Lazio - Verona: Zaccagni maltrattato, dubbi sul 3-3

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, SARRI SENZA CIRO&LUIS: LE SOLUZIONI STUDIATE FORMELLO - Immobile non ce la fa, anche Luis Alberto fuori, fermato da noie muscolari all'addutore (o noia di fine stagione). Sarri prepara la sfida con il Verona senza Ciro (bloccato dal problema alla caviglia) e il Mago, in più deve rinunciare allo... FORMELLO - Immobile non ce la fa, anche Luis Alberto fuori, fermato da noie muscolari all'addutore (o noia di fine stagione). Sarri prepara la sfida con il Verona senza Ciro (bloccato dal problema alla caviglia) e il Mago, in più deve rinunciare allo... WEBTV LAZIO, PONTE MILVIO ESPLODE D'AMORE: I TIFOSI INVADONO LA PIAZZA - VIDEO Quanto amore per la Lazio. La festa per l'ultima giornata di campionato inizia da Ponte Milvio, dove centinaia di tifosi come sempre si sono dati appuntamento prima di entrare allo stadio. Un Olimpico che si riempirà di passione: oltre 50 mila i tifosi attesi per... Quanto amore per la Lazio. La festa per l'ultima giornata di campionato inizia da Ponte Milvio, dove centinaia di tifosi come sempre si sono dati appuntamento prima di entrare allo stadio. Un Olimpico che si riempirà di passione: oltre 50 mila i tifosi attesi per... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, SARRI AVRÀ IL "SUO" VICE CIRO: PRONTO CAPUTO Parti in contatto e intesa vicina, il centravanti sarà il vice Immobile: piace a Sarri per le sue caratteristiche, simili a quelle del 17 Parti in contatto e intesa vicina, il centravanti sarà il vice Immobile: piace a Sarri per le sue caratteristiche, simili a quelle del 17