MOVIOLA - Monza - Lazio, promosso Marcenaro: gli episodi del match

Un vittoria per la Lazio nel primo match diretto da Matteo Marcenaro con i biancocelesti. Direzione non complicata per il fischietto della sezione di Genova, qualche svista in alcuni momenti di gioco ma nel complesso una prestazione comunque positiva. A seguire, gli episodi disciplinari più significativi della partita:

PRIMO TEMPO

15'- Ritmi non troppo elevati, facile gestione fin qui per Marcenaro.

23' - Timide proteste da parte del Monza per un presunto fallo di mano di Romagnoli a contatto con Petagna in area: dal replay si evince che probabilmente è l'attaccante del biancorosso a toccarla fortuitamente con un braccio.

28 ' - Rapidissimo check anche a seguito di un calcio d'angolo per la Lazio con mini mischia in area: nessuna irregolarità commessa dai difensori del Monza.

32' - Polemico Luis Alberto nei confronti dell'arbitro che non sanziona un fallo piuttosto vistoso subito all'altezza della mezzaluna dell'area biancoceleste: pericoloso il Monza sullo sviluppo dell'azione.

37' - Intervento ruvido di Cataldi su Macin, Marcenaro lascia correre: poteva starci il calcio di punizione.

45' - Il primo tempo si conclude senza minuti di recupero.

SECONDO TEMPO

47' - Solita accelerazione a rientrare di Zaccagni, vittima Ciurria che commette fallo e rimedia il primo giallo della gara.

48' - Altro sgasata questa volta di Lazzari che semina Caprari, il quale, in netto ritardo, lo sgambetta da dietro: ammonizione sacrosanta per l'ex Hellas.

50' - Entrata dura e a gamba tesa di Marlon che prende il pallone ma travolge anche Zaccagni che rimane a terra: giallo anche per il difensore biancorosso.

54' - Sempra Zaccagni la spina nel fianco del Monza: altra volata sulla sinistra, sterzata interna su Donati che lo sgambetta da dietro rimediando il quarto cartellino per la squadra di Palladino.

58' - E' questa volta Zaccagni ad entrare in ritardo su Rovella: Marcenaro non perdona e sanziona il biancoceleste con il giallo.

76' - Pestone di Sensi su Basic: punizione Lazio e giallo anche per l'ex Inter.

80' - Fuori tempo e inutile l'entrata di Felipe Anderson su Dany Mota: ammonizione per il brasiliano.

90' - Concessi 4 minuti di recupero.