RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Top 11 del Cadore 12-0: mattatore "Tucu" Correa

Termina 12-0 il secondo test amichevole della Lazio di Simone Inzaghi in questo ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo. Mattatore della gara contro la Top 11 Radio Club 103 è Joaquin Correa, autore di quattro reti segnate tutte nei secondi quaranta minuti. Doppiette per Immobile e Anderson, un gol a testa invece per Immobile, Caicedo, Adekanye e Jony. Domani mezza giornata libera per i biancocelesti, che torneranno ad allenarsi nel pomeriggio.



Lazio - Top 11 Radio Club 103 12-0

(Cataldi, 2 Immobile, Caicedo, Adekanye, 4 Correa, Jony, 2 Anderson)



Le formazioni ufficiali



LAZIO (3-5-2) - Guerrieri; Wallace, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Badelj, Cataldi, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi. A disp. Proto, Adamonis, Alia, Vavro, Patric, Luiz Felipe, Silva, Marusic, Durmisi, Leiva, Parolo, Anderson, Luis Alberto, Jony, Adekanye, Correa.



TOP 11 RADIO CLUB 103 (4-3-3) - Comello; De Pellegrin, Mina, Doro, Reato; De Bona, D'Alpaos, De Giacometti; Argenta, Aboubakar, Biz. All. Sommavilla. A disp. Specia, Favaro, Resenter, Dassié, Pam, Lazzaretti, De Francesco, Moro, Zannoni, Rosset, Adami, Romano.



Arbitro: Ivano Dikollari di Belluno

Assistenti: Alessandro Zuglian ed Edoardo Scandale di Belluno



FINE PARTITA



80' - Triplice fischio dell'arbitro, finisce qui.



80' - Assist di Correa per Anderson, tutto facile per l'italo brasiliano che appoggia dentro il 12-0-

78'- Luis Alberto serve al centro dell'area Jony: ancora Specia a dire di no allo spagnolo.

76'- 11-0! Correa imbuca in area per Anderson che batte Specia sul secondo palo.

74'- Gran tiro a giro di Adekanye diretto all'angolino: Specia para in tuffo.

71' - Straripante Adeknaye sulla fascia: l'ex Liverpool mette in mezzo e Parolo segna a porta praticamente vuota, ma il pallone era già uscito.

65' - Ed ecco anche il poker del "Tucu". Cross basso di Adekanye, velo di Parolo e piattone dell'argentino.



64' - Tripletta di Correa! 9-0 sul tabellino, l'argentino dagli undici metri spiazza il portiere avversario.



63' - Adekanye involato verso la porta viene steso da Specia, calcio di rigore.



61' - Bell'azione personale di Adekanye che partendo da fondocampo si procura lo spazio per calciare, pallone a fil di palo.



57' - Jonyyyy! Dagli undici metri col sinistro centra l'angolino e sigla l'8-0.



56' - Atterrato in area Anderson. Calcio di rigore per la Lazio.



51' - Ancora Correa! Tiro non irresistibile dell'argentino deviato da un difensore avversario che termina in rete beffando il portiere avversario.

49' - Tucu Correa! Ecco il 6-0 con l'argentino che buca la difesa avversaria sul filtrante di Luis Alberto e poi batte Specia.



46' - Palo di Parolo che stacca di testa più in alto di tutti.

44' - Adekanyeeee! Imbucata di Andrè Anderson per l'olandese che si invola verso la porta e deposita in rete.



41' - Comincia la seconda frazione di gioco. Stavolta a battere è la Lazio.



INIZIO SECONDO TEMPO



17.55 - Diversi cambi di formazione per Simone Inzaghi. Ecco il nuovo undici in campo: Adamonis; Vavro, Jorge Silva, Acerbi; Anderson, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Adekanye.



FINE PRIMO TEMPO

40' - Duplice fischio dell'arbitro Dikollari, termina qua la prima frazione.



40' - Un minuto di recupero.

39' - Tiro al volo di Cataldi, pallone leggermente alto.



37' - Ancora un cross decisivo di Lazzari raccolto di Immobile. Facile per il numero 17 depositare il pallone del 4-0 in porta.



35' - Primo cambio per la Lazio. Fuori Wallace e dentro Jorge Silva.



27' - Rovesciata di Milinkovic e super intervento di Comello a dirgli di no. Sul controcross di Badelj però, Caicedo stacca più in alto di tutti e insacca.



24' - Eccolo il raddoppio della Lazio. Ciro si invola verso la porta servito da Lazzari poi con un tocco sotto deposita in rete il gol del 2-0.

23' - Annullato il raddoppio della Lazio. Stavolta l'aveva appoggiata dentro Caicedo.



20' - Ci prova Lazzari due volte dalla distanza. Tiro bloccato da Comello.



16' - La sblocca la Lazio! Assist di Immobile che premia l'inserimento di Cataldi. Piattone che termina in fondo al sacco.



14' - Occasione per la Top 11 del Cadore. Ripartenza in contropiede ben gestita che porta al tiro D'Alpaos. Tiro bloccato da Guerrieri.



12' - Sempre Comello a dire di no! Stavolta sul colpo di testa di Stefan Radu, respinge con i pugni.



10' - Ancora Comello! Parata in allungo del portiere avversario sempre su Caicedo.



9' - Doppia occasione per Caicedo che da pochi passi trova due volte Comello a dirgli di no.



7' - Lazio costantemente in possesso del pallone, i biancocelesti provano ad affondare sfruttando soprattutto Lulic e Lazzari.



2' - Primo cross di Lazzari, di testa Immobile devia verso la porta. Pallone di poco alto.



1' - Partiti! Batte la Top 11 Radio Club 103. Lazio che attacca da Curva Nord verso Curva Sud.



AGGIORNAMENTO ORE 16.40 - Curiosità: il capocannoniere della sfida è Antonio Rozzi, che contro la selezione del Cadore ha messo a segno ben 5 reti.



AURONZO - Tutto pronto al Campo Zandegiacomo per il secondo test amichevole della stagione per gli uomini di Simone Inzaghi. La Lazio se la vedrà stavolta contro la Top 11 Radio Club 103. Le due compagini si sono già affrontate ad Auronzo di Cadore per sei volte. I biancocelesti hanno sempre vinto segnando 60 reti (solo due quelle segnate dagli avversari).



Pubblicato il 17-7 alle 16.40