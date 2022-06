Abbonamenti, Lotito: "Farò gli stessi prezzi della Roma, quanti verranno?"

La campagna abbonamenti è dietro le porte, c'è già lo slogan e a breve dovrebbe iniziare, intanto Lotito stuzzica i tifosi biancocelesti...

Il pubblico Laziale è in fremente attesa di novità sulla campagna abbonamenti, nonostante le ultime parole del presidente Lotito non siano state graditissime. Il patron biancoceleste ha usato espressioni che hanno scatenato l'ira di molti tifosi e a pochi giorni dall'inizio della campagna abbonamenti potrebbe essere controproducente. Secondo quanto riporta Il Messagero, Lotito avrebbe, però, deciso di sfidare il pubblico biancoceleste dichiarando ai microfoni del quotidiano: "Ora farò gli stessi prezzi della Roma sugli abbonamenti per il prossimo anno e vedremo in quanti lo sottoscriveranno".

Una frecciatina che potrebbe ottenere gli effetti sperati, il pubblico Laziale quando chiamato in causa ha sempre risposto presente come dimostrato in occasione di Lazio-Verona. Uno Stadio pieno è il sogno di tutti, l'obiettivo dei tifosi e di Lotito, una speranza che può diventare realtà solo con unità d'intenti e voglia di andare avanti insieme. Proprio per questo, sempre secondo Il Messagero, la campagna abbonamenti dovrebbe avere come slogan "Uniti si vince!". Un motto che se dimostrato anche con i fatti può veramente portare la Lazio dove merita. La data indicata, invece, per l'inizio della campagna abbonamenti dovrebbe essere il 13 Giugno, dunque tra soli due giorni i Laziali avranno la possibilità di rispondere al presidente Lotito e regalarsi un anno pieno di amore ed emozioni a tinte biancocelesti.