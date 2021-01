Calciomercato, all. Cukaricki: "Kamenovic è della Lazio. Ecco dove può giocare..."

La Lazio ha già chiuso l'acquisto di Dimitrije Kamenovic dal Cukaricki. A meno di colpi di scena dell'ultima ora il giocatore rimarrà in Serbia fino all'estate, per poi aggregarsi alla squadra biancoceleste per il prossimo ritiro estivo. Il tecnico del Cukaricki Dusan Djordjevic ha parlato in patria del suo difensore, descrivendone le caratteristiche: "Kamenovic sarà molto utile per la Lazio, visto che può giocare sia terzino che difensore centrale. Le squadre di Serie A giocano spesso con una difesa a tre, lui è un mancino che si può adattare a tutti gli schemi. È molto giovane, ha 20 anni, e gioca su ottimi livelli da più di un anno. È alto, forte fisicamente, ha il passo lungo, senso del gioco ed è bravissimo nel gioco aereo. Ha ampi margini di miglioramento e la Lazio ha sicuramente valutato il giocatore in prospettiva".

POLITICA DEL CUKARICKI - "Questa cessione è un riconoscimento per tutti nel club, perché la politica del Cukaricki è allevare dei talenti per poi rivenderli. Ovviamente ci vuole del tempo per far crescere i giovani. Ora Kamenović è stato venduto, ma ci sono ancora altri talenti in rosa e non si sa mai chi sarà il prossimo ad attirare l'attenzione dei club europei".

