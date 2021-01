Lazio, prima il derby e poi i rinnovi: Inzaghi e Acerbi pronti a firmare

Prima il derby, poi i rinnovi. In lista ci sono quelli di Simone Inzaghi e Francesco Acerbi, appuntamento dopo la stracittadina per cercare d’arrivare all’intesa definitiva con entrambi. C’è attesa, soprattutto per quello del tecnico, è in scadenza a giugno, la firma ancora non è arrivata, è necessario fare chiarezza, cominciare a pianificare il futuro. Inzaghi aspetta una chiamata, tutto lascia pensare che l’appuntamento possa essere fissato dopo il derby. Lotito è abituato a gestire i tempi delle trattative, non ha avuto fretta, ha rimandato, ma il tempo ormai stringe, è ore di fare le scelte che determineranno il domani della Lazio. Inzaghi ha aperto al rinnovo, i due si sono sentiti prima di capodanno, c’è margine per trovare l’accordo. Simone chiede un ritocco dell’ingaggio, vorrebbe arrivare a guadagnare tre milioni a stagione, pensa di aver meritato un riconoscimento dopo aver riportato la Lazio tra le migliori sedici d’Europa, dopo aver ricostruito un ambiente che aveva trovato in macerie. Tra i big è (con Pioli) l’allenatore che guadagna meno. Lotito - secondo alcune indiscrezioni - per ora s’è spinto a offrire un ritocco leggero, portando lo stipendio di Simone a 2,3 milioni a stagione, con bonus di 500 mila euro se la Lazio dovesse arrivare tra le prime quattro. Serve incontrarsi per limare le distanze e trovare un’intesa anche sulla durata del nuovo contratto, anche se tutto lascia pensare che Inzaghi possa rinnovare fino al 2022 con opzione per l’anno successivo. C’è ottimismo, si punta ad arrivare alla fumata bianca entro pochi giorni.

ACERBI - Più definita la situazione di Acerbi. Il difensore, dopo la sfuriata di settembre dal ritiro della nazionale, è ora a un passo dal rinnovare il suo contratto con la Lazio. Lotito e Pastorello, agente dell’ex Sassuolo, hanno ormai trovato l’intesa e non resta che mettere tutto nero su bianco. Acerbi arriverà a guadagnare 2,5 milioni più bonus e l’attuale accordo (in scadenza 2023) verrà allungato fino a giugno 2025. Queste le ultime indicazioni che arrivano da entrambi i fronti. Acerbi giocherà il derby da titolare, a Parma aveva spaventato tutti toccandosi l’inguine, c’era il timore di un nuovo stop muscolare dopo quello accusato contro il Verona. Nubi dissolte nel giro di poche ore. Ace è reduce dal suo primo gol nella stracittadina, era stato lui a pareggiare l’ultimo derby giocato sfruttando la papera di Pau Lopez. Si muoverà al centro della retroguardia, avrà il compito di marcare Dzeko, di guidare la Lazio a un risultato di prestigio. Poi sarà tempo di rinnovo per legarsi a vita ai colori biancocelesti.

