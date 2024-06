Calciomercato Lazio | Caccia al terzino sinistro: Cabal in pole, ma c'è anche...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Dopo l'acquisto di Tchaouna, un attaccante, un centrocampista e un terzino sinistro. Queste le linee guida del mercato della Lazio da qui ai prossimi mesi. Lo riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport che aggiunge come il primo nome sulla lista per la fascia mancina sia quello di Juan David Cabal.

Arrivato in Italia ad agosto dall'Atletico Nacional, il colombiano è stato una delle rivelazioni del Verona di quest'anno. Classe 2001, piede sinistro e conosce molto bene mister Baroni. La richiesta di Setti è di circa 10 milioni. Non è l'unico nome sulla lista. Piace anche Josh Doig, un anno più piccolo e retrocesso con il Sassuolo. Ha una valutazione minore, ma sullo scozzese c'è anche la Roma con De Rossi che pare lo abbia chiesto esplicitamente alla società.

Situazione terzini sinistri in rosa. Pellegrini vorrebbe restare, Hysaj invece è finito nell'elenco delle uscite sul mercato. Come riporta il quotidiano sportivo, il primo sarà riscattato a giugno 2025, il secondo invece è in scadenza a giugno 2025. Per l'albanese pesa l’ingaggio da 2,2 milioni, l'ex Empoli e Napoli potrebbe pensare di liberarsi direttamente tra un anno a parametro zero.