Calciomercato Lazio, non solo Brandt per l'attacco: anche Shaqiri sulla lista di Tare

CALCIOMERCATO - La Lazio continua a sondare il terreno per vari profili. La rosa biancoceleste ha bisogno di una mini rivoluzione per cambiare pelle e passare dal 3-5-2 di Inzaghi al 4-3-3 di Sarri. Uno dei primi reparti da puntellare è senza dubbio quello delle fasce d'attacco. Serviranno almeno due innesti sugli esterni per dare diverse soluzioni al nuovo tecnico. Oltre a Brandt del Borussia Dortmund, nome che piace molto a mister e dirigenza, la Lazio è sulle tracce anche di Xherdan Shaqiri. L'esterno del Liverpool è in rottura con i Reds e cerca una nuova avventura per trovare più spazio e minutaggio. Come riporta Tuttomercatoweb, sarebbero stati già avviati i primi contatti per il calciatore svizzero e l'affare potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane. Il classe '91 ex Inter e Bayern Monaco può diventare una pedina importante per la nuova Lazio del Comandante.