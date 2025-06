Calciomercato Lazio | Non solo Esposito: occhi sul "Mertens" danese

Un incontro per pianificare mercato e preparazione estiva. Si fa la Lazio del futuro, perché Sarri e Fabiani hanno in mente come muoversi e dove andare a puntellare la rosa. Profili giovani, plasmabili, giocatori che possano diventare un patrimonio tecnico ed economico e che siano ricettivi ai dettami tecnici di Sarri e che abbiano caratteristiche si sposino col calcio che ha in mente l'allenatore. Giovani e di talento, si parte da questo presupposto. Risponde all'identikit Mathias Kvistgaarden, classe 2002, attaccante del Brondby e della nazionale danese u-21. Brevilineo, tecnico, caratteristiche "alla Mertens" per intenderci e per rispolverare un giocatore che con Sarri fece meraviglie. Kvistgaarden è reduce da una stagione super, arricchita da 23 gol e sette assist in 38 presenze tra tutte le competizioni.

La Lazio lo monitora, ha avuto contatti con alcuni intermediari. Kvistgaarden è in scadenza nel 2027, è stato accostato anche al Bologna, costa circa 10 milioni di euro. La Lazio per ora ha altre priorità (mezzala), un attaccante entrerebbe solo se uscisse uno tra Dia e Castellanos, difficile piazzare Noslin dopo una stagione deludente e la spesa effettuata l'estate scorsa. Sul Taty va registrato l'interesse di Wolverhampton, Betis, Villarreal e West Ham. La Lazio lo valuta 35 milioni, la sensazione è che a 30 si possa chiudere. Dia ha una valutazione decisamente inferiore, la Lazio lo cederebbe se arrivassero proposte da 12-13 milioni. Occhio alle piste arabe. Dovesse andare via un attaccante, a quel punto il nome di Kvistgaarden sarebbe da tenere in considerazione. Piace anche (e molto) Pio Esposito, ma per ora l'Inter spara alto e per cederlo chiede almeno 20 milioni di euro o l'inserimento del giocatore in una trattativa più ampia che coinvolga anche Nicolò Rovella.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.