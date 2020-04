Calciomercato Lazio, occhi in casa Ajax: si pensa a Mazraoui

Nel gioco di Inzaghi, è assodato, le fasce ricoprono importanza vitale. Servono vere e proprie frecce per scardinare le formazioni avversarie, ribaltare la situazione di gioco con autentiche impetuose folate. Sulla destra, con Marusic e Lazzari, la Lazio ha trovato un equilibrio. Ma se il montenegrino dovesse partire? Ecco che, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Tare avrebbe già individuato un possibile sostituto. Si tratta di Mazraoui dell'Ajax, così sostengono voci rimbalzate dall'Albania e arrivate in Italia attraverso l'Olanda.

IL PROFILO - Classe '97, a soli 22 anni ha già collezionato 76 presenze tra Eredivisie e coppe. Può giocare terzino o quinto di centrocampo, dopo aver scalato le gerarchie in Olanda può pensare al vero e proprio salto in un top club. Nato a Leiderdorp, nei Paesi Bassi, possiede anche il passaporto marocchino. Mazraoui è cresciuto con gran velocità, anche grazie ad esperienze importanti come quella della Champions League. Lo scorso anno ha contribuito alla galoppata dell'Ajax, che ha sfiorato la finale con il Liverpool. Il suo contratto con il club olandese terminerà il 30 giugno 2022, la prossima finestra di mercato potrebbe essere decisiva per lui. La Lazio ci pensa, ma l'operazione è legata all'eventuale cessione di Marusic, su cui ha messo gli occhi anche il PSG. Le vie del mercato sono infinite, il club biancoceleste valuta ogni possibile occasione per piazzare il colpo giusto.