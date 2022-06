Calciomercato Lazio, settimana decisiva per Carnesecchi: i dettagli

Carnesecchi è il primo obiettivo della Lazio per la porta, la possibilità è quella che il ragazzo arrivi in prestito con obbligo di riscatto.

Marco Carnesecchi in pole, non è più una notizia. La Lazio spinge forte per arrivare al classe 2000, è il portiere scelto da Sarri per il futuro biancoceleste. Con l’Atalanta si parla, si cerca un accordo, non è una trattativa semplice, ma i passi avanti sono quotidiani. La Dea sa di avere tra le mani un patrimonio importante, Carnesecchi è probabilmente il numero uno italiano under 23 di maggior talento, non vuole svendere. Settimana scorsa ci sono stati i primi contatti tra le parti, hanno segnato la distanza tra domanda e offerta. La Lazio ha fatto una prima valutazione di Carnesecchi da 9-10 milioni. L’Atalanta era partita da 18, è scesa a 15. L’agente del ragazzo lavora per limare le distanze, la sensazione è che si possa trovare un compromesso intorno ai 12-13 milioni, inserendo una percentuale sulla futura rivendita in favore del club lombardo. La formula che la Lazio propone è quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, l’accordo con Carnesecchi già c’è, il ragazzo sta facendo pressione per arrivare a Roma, ha declinato la corte della Fiorentina, vuole solo la Lazio. Tra mercoledì e venerdì sono previsti nuovi contatti tra le parti, forse addirittura un incontro per cercare di arrivare a un’intesa. La Lazio vuole Carnesecchi, Carnesecchi vuole la Lazio, va convinta l’Atalanta, si sta provando a trovare la soluzione giusta.

