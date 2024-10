Flaminio, altri 50 giorni di tempo per presentare il progetto: i dettagli

Fonte: Chiara Scatena

RASSEGNA STAMPA - Gli arrivi al fotofinish sono una specialità per Lotito e anche sul Flaminio la situazione non cambia. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la Lazio avrà ulteriori cinquanta giorni di tempo per presentare formalmente il progetto in Campidoglio. Ad ora è arrivato quello della Roma Nuoto, l'unica ufficiale, ma il parere sulla relativa Conferenza dei servizi è slittato dal 20 ottobre al 20 novembre per permettere di rispondere ad alcune richieste di integrazione, come l'adeguamento dei parcheggi. Questo dettaglio potrebbe portare modifiche anche al progetto della Lazio e dare modo dunque di presentarsi con un progetto il più consono possibile a quelle che sono le richieste delle istituzioni.

Lotito preferisce lavorare nell'ombra sfruttando a suo vantaggio ciò che fanno i competitor per non commettere gli stessi errori. Nel frattempo, a marzo dei tecnici inviati dalla società biancoceleste hanno effettuato i primi rilievi e il 23 luglio c'è stato il sopralluogo con Legends, la società specializzata nella gestione di grandi impianti sportivi.