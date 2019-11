FORMELLO - Lazio, Marusic torna a correre. Out Patric e Lukaku

Subito la ripresa, la Lazio mette alle spalle la vittoria in Europa League con il Cluj e si proietta fin da subito alla sfida di domenica contro l'Udinese. Lavoro propriocettivo sul campo per tutti, poi Inzaghi come al solito divide la squadra in due gruppi. Sul campo, per un lavoro incentrato sul possesso palla, rimangono soltanto i calciatori non impiegati ieri e quelli subentrati a gara in corso. Eccezion fatta per Caicedo e Patric. L'attaccante ecuadoregno ha una caviglia malconcia, per questo si è dedicato a dei semplici esercizi di scarico. Non è comunque da considerare in dubbio per domenica. Lo spagnolo invece, ha riportato un piccolo problema al polpaccio. Stamattina si è presentato a Formello, ma non si è visto in campo con i compagni. Difficile che riesca a recuperare in tempo.



La notizia positiva riguarda Adam Marusic. L'esterno montenegrino ha svolto una corsa blanda intorno al perimetro di gioco insieme a Bianchini. Sta recuperando dalla lesione al flessore della coscia sinistra. Conserva qualche speranza per la sfida con l'Udinese, ma finora non ha svolto nemmeno un allenamento in gruppo e per questo potrebbe rimandare il suo rientro. Assenti invece Berisha e Lukaku: il primo era rientrato malconcio dagli impegni col Kosovo, ieri ha fatto sapere a Inzaghi di sentire ancora qualche fastidio e di non essere pronto. Il secondo infine, è alle prese con un versamento al ginocchio. Salterà l'Udinese e proverà a recuperare in vista dei prossimi impegni. Al gruppo aggregato anche il giovane centrocampista della Primavera Bianchi.

Ranking Uefa, la Lazio guadagna una posizione

Lazio - Udinese, le probabili formazioni

TORNA ALLA HOMEPAGE