Lazio - Udinese, probabili formazioni: riecco i titolari, solito dubbio in difesa

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - UDINESE - Biancocelesti di Inzaghi nel loro miglior momento stagionale, nelle ultime cinque partite di campionato hanno ottenuto cinque vittorie. Per ora l’unica nota negativa della stagione biancoceleste resta l’esperienza europea, anche se l'ultima vittoria sul Cluj ha riacceso qualche speranza. A livello nazionale gli ottimi risultati dell’ultimo periodo hanno catapultato la Lazio al terzo posto, l’Udinese occupa invece la tredicesima posizione in classifica con quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione, nelle ultime cinque partite i friulani hanno collezionato tre sconfitte, una vittoria ed un pareggio. Si presentano all’Olimpico dopo lo scontro diretto perso a Marassi con la Sampdoria. Tra le fila dei bianconeri saranno assenti lo squalificato Jajalo e l’infortunato Sema, nessun giocatore è in diffida. Inzaghi non potrà contare su Marusic e deve valutare le condizioni di Patric, ma recupera Radu; Acerbi e Parolo sono i diffidati. L'unico dubbio, classico, rimane quello su chi schierare sul centrodestra difensivo: Bastos è reduce da un'ottima prova in Europa League, ma l'impiego di Luiz Felipe (più fresco) sembra quasi certo.

SERIE A TIM (14a giornata)

Lazio-Udinese (Stadio Olimpico di Roma, h15)

Probabili Formazioni:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi.



Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Opoku, Mandragora, Fofana, De Paul, Larsen; Lasagna, Nestorovski. All. Gotti.

Arbitro: Di Bello (sez. Brindisi

Assistenti: De Meo-Affatato

IV uomo: Camplone

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi