FORMELLO - Lazio, rifinitura anti-Celtic: i 15' aperti ai media - FT&VD

Eccoli lì. Il Mago e lo scacchista. Luis Alberto e Simone Inzaghi a braccetto, con il primo ad ascoltare e il secondo a dare indicazioni. Lo spagnolo dovrebbe esserci, da faro in mezzo al campo o in tandem con Re Ciro. Il Celtic è già nel mirino di Immobile, pronto a sparare ancora. La squadra si riunisce in mezzo al campo, con Acerbi leader e faro al centro del cerchio e della difesa: ci sarà. Vavro invece spera e crede in una chance. La Lazio deve vincere per non veder tramontare il suo cammino europeo come il sole sopra Formello. L'Europa League passa da questa partita, da queste ultime 24 ore. Ecco allora le istantanee e i video dei primi 15' della rifinitura anti-Celtic aperti ai media.

