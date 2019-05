Lazio, Allegri dice addio alla Juve: gli scenari per il futuro di Inzaghi

La Lazio deve valutare attentamente le prossime mosse. Dopo l’euforia per la vittoria della Coppa Italia, la società sta riflettendo sul futuro. A cominciare dalla posizione di Simone Inzaghi. È già in programma un incontro tra l’allenatore e il presidente Lotito entro la fine di maggio. C’è la volontà, almeno da parte del patron, di andare avanti con il suo figlioccio (per citare il patron). Ma la notizia della rottura tra Allegri e la Juventus apre nuovi scenari. Non è un segreto che ci sia anche il nome di Inzaghi tra i possibili candidati alla panchina bianconera (insieme a Conte, Pochettino, Sarri e Deschamps). Inutile nascondere che per Simone sarebbe un incredibile passo in avanti. In questo senso sono due le ipotesi in piedi: da una parte la conferma dell'attuale tecnico al timone della Lazio, con tanto di rinnovo contrattuale per un’altra stagione (fino al 2021) e maggior potere decisionale sulle vicende di calciomercato. Dall’altra, la possibilità che Agnelli si presenti alla porta di Formello con un’offerta per l'allenatore piacentino: a quel punto sarebbe difficile resistere alle avance della Signora. Complicato al momento pensare a una terza via. Inzaghi non lascerà Roma per andarsi a sedere sulla panchina di una società senza ambizioni. Le prossime due settimane saranno decisive. Per il suo futuro e quello della Lazio.

Pubblicato il 17 maggio 2019 alle ore 16:00