Lazio - Atalanta, Milinkovic: "Un'occasione persa. Champions? Dobbiamo averla in testa..."

Si è appena conclusa la sfida tra Lazio e Atalanta. Le due squadre, contrariamente a ogni previsione, non hanno siglato alcun gol, fermandosi sullo 0-0. A pochi minuti dal triplice fischio, sono arrivate le dichiarazioni di Milinkovic-Savic ai microfoni di DAZN: "Sicuramente è un’occasione persa, dovevamo vincerla a tutti i costi. La prossima volta non affronteremo un’Atalanta così, senza tanti giocatori. Continuità nel non subire gol? Unica cosa positiva di questa gara. Champions? È il nostro obiettivo dal primo giorno, dobbiamo crederci. Abbiamo perso un po’ di punti, ora abbiamo due settimane per preparare la prossima gara, abbiamo un calendario duro. Serviranno questi giorni, anche per migliorare qualcosa che non sta andando bene”.

Il centrocampista serbo è poi intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo giocato bene ma dovevamo vincerla perchè l'Atalanta oggi era senza i suoi grandi giocatori. Peccato, non siamo contenti, io il primo, perché dovevamo vincerla. E' mancato l'ultimo passaggio per mandare Ciro o gli altri due esterni in porta. Adesso abbiamo due settimane per preparare le prossime perchè abbiamo un calendario duro. Champions? E' il nostro obiettivo dal primo giorno. Abbiamo perso un po' di punti, ma ora c'è un atteggiamento diverso. Dobbiamo avere questo obiettivo in testa per entrare meglio in campo nelle prossime partite".

Pubblicato alle 22.50

