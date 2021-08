Lazio, Bianchessi: "Servirà il Green Pass dall'U15 in poi per poter giocare"

Oltre alla prima squadra, anche il settore giovanile e la prima squadra femminile della Lazio si stanno preparando alla nuova stagione. Le giovani aquile ripartiranno verso obiettivi stimolanti, mentre le ragazze esordiranno in Serie A. Mauro Bianchessi, responsabile dei due settori, è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale per fare il punto della preparazione delle due squadre: "Siamo già operativi, abbiamo già chiuso il mercato centrando gli obiettivi prefissati per la Primavera e la prima squadra femminile. Oggi ha cominciato il ritiro la nostra U18".

LAZIO WOMEN - "Per la Lazio Women ci siamo impegnati tanto, abbiamo avuto l'intuizione di programmare il mercato in anticipo per cercar edi mantenere la categoria anche se sarà difficile date le tre retrocessioni. Abbiamo pescato da tutta Europa. Stiamo completando anche la struttura visto che dalla stagione 2022/23 il calcio femminile entrerà nel professionismo. Questo mese di luglio è stato molto intenso. Abbiamo tanta fame, la squadra è competitiva per una salvezza tranquilla. Speriamo che la preparazione non porti infortuni. L'11 e il 21 faremo delle amichevoli con Napoli e San Marino. Quando facciamo le cose cerchiamo di farle al meglio. L'atmosfera è molto bella, loro sono molto brave ed è soddisfacente vederle giocare. A inizio settembre verrà presentata la squadra in centro a Roma con qualche novità che non vi dico (ride, ndr)".

LA FORZA DEL GRUPPO - "La Morace ha la mia età, ha una certa esperienza in campo nazionale e internazionale. Siamo delle persone che fanno questo lavoro con passione e amore e lo trasferiamo alle ragazze. Noi abbiamo vinto il campionato due anni di fila, anche se la prima volta per questioni di politica non ci è stato dato. Siamo un gruppo affiatato, per questo va dato merito a tutto lo staff (che è aumentato di numero e di qualità). Il presidente ci ha chiesto la salvezza senza tanti patemi e poi, con il tempo, di portare la prima squadra femminile allo stesso livello di quella maschile".

SETTORE GIOVANILE - "Ad oggi abbiamo avuto 9 convocazioni in Nazionale, questo è un segnale del buon lavoro che stiamo facendo. Va ricordato che Troise, classe 2005, ha svolto il ritiro con la prima squadra di Sarri. Bisogna dare il tempo a questi ragazzi di crescere. Non tutti diventeranno campioni, ma per la legge dei grandi numeri qualcuno lo farà. Ringrazio il presidente per le strutture e i mezzi importanti che ci ha messo a disposizione. Per la prima volta useremo il drone, in via sperimentale, con l'U17. Ringrazio Terlizzi per la stagione passata insieme e do il benenuto a D'Urso. Abbiamo i giocatori forti, le strutture forti, speriamo di avere anche gli allenatori forti per ottenere i nostri obiettivi che sono molto ambiziosi. Io vorrei battere il record italiano dei giocatori convocati in Nazionale, al momento siamo oltre la metà, e con le squadre vogliamo le fasi finali e cercare di conquistare un titolo a livello nazionale. E' arrivato il momento. Chiedo ai miei allenatori, che sono contenti dei giocatori a disposizione, di portare a casa i risultati. Anche in questo caso il mercato è stato programmato da tempo, portando molti giovani in Primavera che non seguo io. A marzo avevamo già finito la programmazione e a luglio le operazioni".

GREEN PASS - "Abbiamo chiesto il parere alla Federazione sul cominicato 42a: tutti i tesserati, dall'U15 in su, dovranno avere il Green Pass per poter giocare le partite. Chi non lo ha non potrà disputare i match. Noi abbiamo delle procedure molto rigide all'interno del nostro Training Center e speriamo che tutto questo possa finire al più presto".