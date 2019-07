Lazio, Canigiani: "Partenza ottima degli abbonamenti. Le nuove maglie piacciono..."

Nuove maglie, abbonamenti, store in centro e questione sponsor: questi i temi affrontati da Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio, nella mattinata di oggi ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3: "Partenza molto buona per quanto riguarda gli abbonamenti: davvero interessante. L'altra maglia restante verrà presentata ad Auronzo. Il giudizio va più dalla parte di chi l'apprezza rispetto a chi le critica. Il consenso non potrà mai essere unanime. Di solito il colletto è uno dei particolari sui quali i tifosi si soffermano maggiormente. Le maglie sono belle, bisogna vederle dal vivo, indossarle e poi dare un giudizio definitivo. Da domani saranno già messe in vendita".

ABBONAMENTI DISTINTI - "Nei distinti, al momento, ci sono pochi posti liberi, i posti migliori sono andati agli abbonati dello scorso anno. Nel caso bisogna aspettare il 22 luglio: finita la prelazione, si potrà capire meglio i posti rimasti disponibili".

NUOVO STORE E SPONSOR - "Per lo store nel centro di Roma sono stati completati i lavori, manca solamente l'allestimento finale. L'inaugurazione probabilmente a settembre. Sullo sponsor stiamo lavorando, speriamo di avere al più presto buone nuove".

