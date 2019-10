Lazio, capitolo rinnovi: ora tocca a Luis Alberto e Luiz Felipe

Prima Caicedo, poi Correa, adesso anche Milinkovic fino al 2024. La Lazio sta blindando tutti i suoi gioielli, ne manca solo uno: Luis Alberto. Il Mago ha un contratto in scadenza nel 2022 e percepisce 1,8 milioni più bonus (il meno pagato tra i big). Tra la dirigenza e il calciatore ci sono stati dei colloqui ad agosto e, come riportato dalla rassegna di Radiosei, c'è la volontà reciproca di portare avanti la trattativa nei prossimi mesi. Una stagione all'altezza permetterebbe a Luis Alberto di raddoppiare l'attuale ingaggio.

LUIZ FELIPE: Il difensore brasiliano aveva ottenuto nel 2018 il prolungamento del contratto che scadrà nel 2022. Ora però è tempo di risedersi al tavolo: Luiz Felipe ha dimostrato di essere una certezza per il reparto difensivo e di meritare un adeguamento dell'ingaggio. Così come Luis Alberto, il brasiliano nei prossimi mesi incontrerà la dirigenza.

GLI ALTRI: C'è un caso che tiene banco, quello relativo ai senatori Parolo e Lulic. Entrambi sono in scadenza a giugno e con la società ancora non è previsto nessun incontro per discutere della situazione. Non è escluso che si arrivi a fine stagione per affrontare il discorso: i due fedelissimi dovranno dimostrare sul campo di meritare il rinnovo. Discorso diverso per Radu che invece ha il contratto in scadenza nel 2021.

