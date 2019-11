Lazio, Correa: "Ora dobbiamo battere il Rennes, oggi prova di gruppo"

Al termine della partita fra Lazio e Cluj Joaquin Correa è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Vogliamo sperare nella qualificazione fino all’ultimo. Dobbiamo vincere contro il Rennes, siamo contenti per la vittoria di stasera. Oggi hanno giocato tantissimi ragazzi che hanno avuto poco minutaggio e hanno fatto bene. Questo è importante per il gruppo. Jony è un calciatore di grande qualità, lo conosco bene. Io lo cerco e lui mi cerca, ci conosciamo. Ha giocato bene Adekanye, sono contento per lui, è un bravo ragazzo e ci teniamo tutti. Adekanye è un ragazzo che sta imparando tanto, lui ci tiene e uno come lui, viste le tante partite, ci servirà. Il mio gol? Si tratta di una giocata difficile. Ora devo migliorare e continuare a fare bene per aiutare i miei compagni”.