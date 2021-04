Lazio, Correa sempre decisivo a fine stagione e intanto aspetta la chiamata dalla Seleccion...

La primavera ha fatto bene al Tucu Correa autore certamente della sua miglior partita di questa stagione. Contro il Milan l'argentino era scatenato, del resto i rossoneri sono la sua vittima preferita, una doppietta segnata e una prestazione da voti altissimi in pagella. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei l'argentino in questa stagione ha avuto più di un problema: i polpacci sono il suo punto debole, lo ha ribadito anche Inzaghi nel post gara di lunedì, se non sta bene non riesce ad essere incisivo. Sulle sue qualità non c'è da discutere, ha 26 anni e tutti i margini per crescere ancora e diventare un top player. Intanto il biancoceleste freme in attesa delle preconvocazioni del ct Scaloni per la Coppa America che si svolgerà dal 13 giugno al 10 luglio in Argentina e Colombia. Dall'Argentina sono sicuri che un posto sarà suo, Correa aspetta, la testa ora è tutta per la Lazio.

