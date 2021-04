Telese, caduta di stile sulla Lazio: "Non l'ho contratta, grazie a Dio" - FOTO

"Non ho contratto la Lazio, grazie a Dio". È questo il messaggio condiviso da Luca Telese sul proprio profilo Twitter, e che ha fatto infuriare i tifosi biancocelesti. Caduta di stile arrivata dopo la convincente vittoria della squadra di Inzaghi sul Milan. Successo che ha rilanciato Immobile e compagni nella corsa Champions. E che magari lo stesso giornalista, tifoso del Cagliari ma con simpatie per la Roma, ha fatto fatica a digerire. Con le sue parole, Telese sembra voler assimilare la Lazio al Covid-19 in un'uscita tutt'altro che piacevole.

Non ho contratto la Lazio, grazie a Dio. — Luca Telese (@lucatelese) April 27, 2021

Lazio - Genoa, dove vedere la partita in tv e streaming

Lazio, Calisti: "Contro il Milan grande prestazione. Lulic tra i migliori"

TORNA ALLA HOMEPAGE