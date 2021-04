Lazio - Genoa, dove vedere la partita in tv e streaming

La Lazio tornerà in campo domenica per la sfida dell'Olimpico contro il Genoa di Ballardini in programma alle 12:30 e valida per la 34ª giornata del campionato di Serie A. Il match sarà visibile su DAZN, attraverso il canale DAZN1 (ch. 209 sulla piattaforma Sky) in televisione o in streaming attraverso l'applicazione e il sito del broadcaster inglese.

