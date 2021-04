Lazio, Calisti: "Contro il Milan grande prestazione. Lulic tra i migliori"

Vittoria bella e importante quella della Lazio contro il Milan battuto per 3-0 all'Olimpico. Ai microfoni di Radiosei, Ernesto Calisti ha analizzato la gara: "Bella partita contro il Milan, quella che ci si aspettava. La Lazio ha dimostrato di essere una squadra forte e che sta bene. Per fortuna c'è stata una grandissima prestazione e un elogio particolare voglio farlo a Leiva e Lulic. Il ritorno di Inzaghi è stato importante per la squadra, si fa sentire moltissimo e mette ai giocatori la pressione giusta che serve in alcuni momenti della gara. I migliori? Su tutti Correa che ha fatto una partita straordinaria, Leiva e Lazzari".

PRIMAVERA - Fiorentina - Lazio, un sogno chiamato Coppa Italia: l'anteprima del match

Telese, caduta di stile sulla Lazio: "Non l'ho contratta, grazie a Dio" - FOTO

TORNA ALLA HOME