Lazio - Empoli, Milinkovic: "Troppi blackout, ma voglio la Champions"

Milinkovic a Dazn dopo la doppietta all'Empoli e il 3-3 della Lazio: "Abbiamo perso due punti per iniziare bene l’anno, peccato, abbiamo dato tutto ma non è andata come volevamo. Prendiamoci il punto e impariamo le cose che abbiamo sbagliato, andiamo avanti. È difficile spiegare questi blackout, arrivano spesso. Bisogna vedere dove abbiamo sbagliato per non ripeterli più. Il carattere c’è, ma non dobbiamo farlo vedere solo quando sei sotto di due gol, serve entrare bene in campo e fare noi gol, se no poi corri tutta la partita, dobbiamo preparare meglio le partite. Voglio finire nelle prime quattro, è dura, siamo lontani, ma faremo il massimo per arrivarci".