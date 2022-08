Lazio, fissate le visite mediche di Provedel: ecco dove e quando saranno

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La lunga trattativa per portare Provedel alla Lazio sta finalmente per finire. Lo Spezia sta infatti chiudendo l'operazione Dragowski pe 2,5 milioni di euro, più il 50% sulla futura rivendita. Un'ottima notizia per il club biancoceleste che aspetta a braccia aperte il suo nuovo portiere per il quale sono già state fissate le visite mediche. I test di idoneità saranno svolti lunedì 8 agosto alle ore 9.00 presso la clinica Mater Dei di Roma.