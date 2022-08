Calciomercato Lazio, Provedel in chiusura: ecco quando è atteso a Roma

E' in via di definizione, oggi dovrebbe ottenere il via libera definitivo e poi raggiungere Roma: ecco per quando è atteso nella Capitale

Una telenovela con il lieto fine quella di Ivan Provedel, portiere classe 1994, destinato a vestire la maglia della Lazio. L'estremo difensore era stato bloccato dallo Spezia, alla ricerca di un suo sostituto, dopo che gli accordi con la società e con il giocatore erano stati definiti. Il club ligure era alla ricerca di un altro portiere, trovato alla fine in Dragowski della Fiorentina, riaccendendo una pista che sembrava tramontata e che aveva portato precedentemente verso Alex Meret. Il portiere polacco, secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, passerà allo Spezia per 2,5 milioni di euro, più il 50% della futura rivendita. Alla stessa cifra la Lazio ha acquistato Provedel, percentuale esclusa, che già nella serata di domani dovrebbe essere a Roma.

Il portiere voluto e scelta da Sarri, per affiancare ed entrare in concorrenza con Maximiano, nella giornata di Lunedì dovrebbe svolgere le visite mediche e mettersi da subito a disposizione dell'allenatore. Oggi ci sarà lo scambio di documenti, le firme sui contratti e il via libera definitivo, per il quale è stata decisiva la volontà di Provedel, soprattutto dopo l'inserimento last minute del Napoli, che ha trovato il muro di giocatore e agenti. L'estremo difensore, che a breve sarà ex Spezia, voleva la Lazio avendo la consapevolezza di trovare a Roma una situazione in cui potersi imporre come titolare, al contrario di quello che sarebbe successo in Campania. Nelle prossime ore avverrà il tanto atteso scambio di documenti che sancirà la chiusura definitiva dell'operazione.