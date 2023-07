Lazio, i convocati di Sarri per Auronzo: la lista (provvisoria) di chi ha a disposizione

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Mentre il calciomercato infuoca l'estate già calda di per sé, in casa Lazio Maurizio Sarri ha indicato i 21 giocatori, compresi di 4 portieri e 6 Primavera, che partiranno per il ritiro di Auronzo di Cadore. Come riporta la rassegna di Radiosei, i giocatori si raduneranno domenica 9 luglio a Formello con partenza fissata l'11. Si unirà il 13 luglio anche chi è stato impegnato con la Nazionale a giugno e Gila.

Ecco i convocati di Sarri per il raduno:

Portieri: Provedel, Maximiano (da monitorare la trattativa con il Rayo Vallecano), Adamonis, Furlanetto.

Difensori: Casale, Romagnoli, Patric, Marusic, Lazzari e Fares, Gila, Hysaj e tre Primavera.

Centrocampisti: Cataldi, Bertini, Luis Alberto, Marcos Antonio, Basic, Vecino, Milinkovic-Savic, Akpa Akpro (in attesa di una nuova destinazione dopo la parentesi ad Empoli).

Attaccanti: Zaccagni, Diego Gonzalez, Felipe Anderson, Immobile, Cancellieri, Pedro e tre Primavera.

Le visite mediche e i test si terranno fino alla mattina dell'11 luglio, con partenza per Auronzo prevista per il pomeriggio. Primo allenamento fissato per la mattina del 12. (Qui per scoprire tutte le amichevoli estive della Lazio).