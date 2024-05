Lazio, i tifosi spingono per la corsa Champions: il dato aggiornato sui biglietti

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio non potrà commettere alcun passo falso se vorrà tener vivo il sogno Champions League, a partire dalla partita contro il Monza. Dopo i tre successi consecutivi in campionato, la squadra di Tudor cerca altri tre punti fondamentali per poter giocare anche l'anno prossimo in Europa e continuare la strada che è stata tracciata. In occasione del match contro la squadra di Palladino in programma sabato all'U-Power Stadium è prevista una grande spinta biancoceleste. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione sono 1.210 i biglietti venduti per il settore ospiti. Il dato può crescere ancora nelle prossime ore, ma nel frattempo, la tifoseria sta dimostrando grande vicinanza alla squadra, fino alla fine del campionato.