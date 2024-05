Lazio, rincorsa Champions e ipotesi sesto posto: vincerle tutte potrebbe non bastare

TUTTOmercatoWEB.com

A quattro giornate al termine della Serie A, la classifica dice che la Lazio è settima (in questo momento qualificata in Europa League) a -2 dall'Atalanta (che ha una partita da recuperare) e a -4 dalla Roma quinta che però ha un calendario molto complicato da qui alla fine (Juventus, Atalanta, Genoa ed Empoli). Discorso diverso invece per i biancocelesti (Monza, Empoli, Inter e Sassuolo) e i bergamaschi (Salernitana, Roma, Lecce, Torino e Fiorentina).

Vincerle tutte potrebbe non bastare alla Lazio per staccare il pass per la Champions, ma la squadra di Tudor ha l'obbligo di provarci fino all'ultimo. Il quinto posto è alla portata, ma occhio anche all'ipotesi sesto posto. Se Roma o Atalanta dovessero vincere l'Europa League e piazzarsi dal quinto posto in giù in classifica si libera uno slot in più per l'Italia nella fase a gironi di Champions. Uno scenario complicato ma non impossibile così come la rincorsa dei biancocelesti.

La Lazio deve provarci. L'obiettivo è raccogliere 12 punti su 12 a disposizione, ma anche vincerle tutte potrebbe non essere sufficiente per tornare nell'Europa che conta. Dipende dai risultati delle altre, ma bisogna tentare finché la matematica non sarà avversaria. Atalanta e Roma avranno a che fare con gli impegni europei, la Dea ha nel mezzo anche una finale di Coppa Italia. Si gioca punto su punto, sarà un rush finale infuocato in zona Europa.